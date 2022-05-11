Как оформить больничный украинцам за границей

Как оформить больничный украинцам за границей

Алгоритм действий для переселенцев за границей.

Минздрав упростил оформление больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными.

Разъяснения, по каким категориям выдается больничный, а также алгоритм действий для переселенцев за границей, как получить больничный – в инфографике Минздрава.

Ранее врачам разрешили формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема.

Минздрав упростил процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены уехать в другие страны.

На время военного состояния Минздрав позволил врачам формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема беременной.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.