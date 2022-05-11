Категория
Здоровье
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как оформить больничный украинцам за границей

Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как оформить больничный украинцам за границей

Фото: Associated Press

Алгоритм действий для переселенцев за границей.

Минздрав упростил оформление больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными.

Разъяснения, по каким категориям выдается больничный, а также алгоритм действий для переселенцев за границей, как получить больничный – в инфографике Минздрава.

Ранее врачам разрешили формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема.

©

Минздрав упростил процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены уехать в другие страны.

©

На время военного состояния Минздрав позволил врачам формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема беременной.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

Следующая публикация