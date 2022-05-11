Как оформить больничный украинцам за границей

Алгоритм действий для переселенцев за границей.
Минздрав упростил оформление больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными.
Разъяснения, по каким категориям выдается больничный, а также алгоритм действий для переселенцев за границей, как получить больничный – в инфографике Минздрава.
Ранее врачам разрешили формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема.
Минздрав упростил процедуру формирования больничных для беременных, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены уехать в другие страны.
На время военного состояния Минздрав позволил врачам формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности (МВТН) без личного приема беременной.
Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.
Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.