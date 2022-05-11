Як оформити лікарняний українцям за кордоном

Як оформити лікарняний українцям за кордоном

Алгоритм дій для переселенців за кордоном.

МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними.

Роз'яснення, за якими категоріями видається лікарняний, а також алгоритм дій для переселенців за кордоном, як отримати лікарняний — в інфографіці МОЗ.

Раніше лікарям дозволили формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому.

МОЗ спростив процедуру формування лікарняних для вагітних, які через російську військову агресію були змушені виїхати до інших країн.

На час воєнного стану МОЗ дозволило лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.