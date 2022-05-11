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Як оформити лікарняний українцям за кордоном

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Як оформити лікарняний українцям за кордоном

Фото: Associated Press

Алгоритм дій для переселенців за кордоном.

МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними.

Роз'яснення, за якими категоріями видається лікарняний, а також алгоритм дій для переселенців за кордоном, як отримати лікарняний — в інфографіці МОЗ.

Раніше лікарям дозволили формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому.

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МОЗ спростив процедуру формування лікарняних для вагітних, які через російську військову агресію були змушені виїхати до інших країн.

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На час воєнного стану МОЗ дозволило лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) без особистого прийому вагітної.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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