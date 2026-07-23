Погрози смерті та матюки: Анна Дорош відверто розповіла про гейт через посаду в МОЗ

Анна Дорош. Скриншот з youtube-каналу Марічки Падалко

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Керівниця служби протоколу МОЗ Анна Дорош вперше відреагувала на гучний скандал довкола її призначення і розповіла про масштабне цькування.

Про це вона розповів у інтерв’ю журналістці Марічці Падалко на її YouTube-каналі.

Хвиля гейту та погрози

Дорош зізналася, що після такої хвилі гейту на свою адресу вона вирішила закрити свої соцмережі.

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Вона погодилася, з тезою Марічки Падалко, що головні аргументи критиків — це було те, що дівчині, мовляв, 20 років, що виявилось неправдою (насправді Анні 25 років), і те, що нібито її прилаштував батько.

«Ну, звичайно, оце все те, з чим мені довелось, на жаль, стикнутись. Це рішення (закрити соцмережі — ред.) прийнялось майже одразу. Оскільки була настільки величезна критика, настільки величезний тиск з боку суспільства, стигматизація, тобто що точно я підсадна, точно хтось мене поставив. От жінка не може іти взагалі працювати в таку сферу, ще якщо вона конвенційно красива. Я вважаю, що не існує взагалі некрасивих жінок… Відповідно я вирішила, що так буде краще на якийсь короткий період часу (закрити соцмережі — ред.). Це було буквально 5-6 днів. І потім після цього я вже відкрила», — розповідає Анна Дорош.

Після цього, за словами дівчини, їй в особисті повідомлення посипалися погрози та звинувачення.

«Там просто жах. Скажу, як є, щиро: погроза смерті, матюки. Що я відповідаю просто за півсвіту, що така посада. При тому, що це адміністративна посада — асистент патронатної служби міністра, тобто протоколіст», — зауважила вона.

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Анна Дорош запевняє, що їй немає що приховувати і суспільство може подивитись, як і чим вона живе.

«Мій шлях — прозорий, транспарентний. В принципі, як я зайшла в Чернівецьку міську раду ще стажером, там перший мій пост як стажера — так воно і прослідковується», — розповідає про свій професійний шлях Дорош.

Крім того, журналістка зауважила, що в мережі дівчині дорікали за начебто збільшення губ, хоча в житті у неї губи не збільшені.

«Це правда. Губ немає. Вони не зроблені. Вони свої [сміх]. Я не знаю, кому ще що доводити. Мені здається, що повністю розділяю вашу думку про те, що жінка абсолютно не має нікому нічого доводити — може виглядати так, як вона хоче. І взагалі якщо ми прямуємо до Європи, то кожен в праві робити так, як він хоче, і відповідно до цього викладати фото, які хоче… Взагалі це, мені здається, справа не про вигляд, а справа про компетенцію, те, що ти транслюєш в плані роботи і те, які результати ти показуєш», — каже Анна Дорош.

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Які обов’язки насправді виконує в МОЗ

Дорош також розвіяла міфи щодо своєї посади, пояснивши, що потрапила до міністерства через офіційну рекрутингову платформу Lobby X, а її функціонал був суто адміністративним.

«Моя інтерпретація була як „очільник протоколу“, тому що координатор — це більше про от дипломатичну роботу. У мене були інші посадові обов’язки. Я займалась супроводом міністра на всіх зустрічах, щоб нотувати — дуже велика аналітична робота. Бути присутньою на всіх нарадах, запам’ятовувати інформації, відповідно до цього формувати протоколи і доручення. Потім це дуже проектно-менеджерська функція. Бо я вважаю себе класним „проджектом“, компетентним „проджектом“», — підсумувала Анна Дорош.

Нагадаємо, призначення Анни Дорош до МОЗ викликало резонанс у соцмережах через поширену інформацію про її вік і бекграунд. ТСН.ua зібрав усі подробиці скандалу.

Також ми писали, що дискусія щодо кадрового призначення в МОЗ перейшла в площину гендерних стереотипів, віку та етичності публічного обговорення особистості молодих посадовців.

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