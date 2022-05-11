Світовий банк щомісячно виділятиме Україні 200 млн доларів: на що підуть кошти

Світовий банк щомісячно виділятиме Україні 200 млн доларів: на що підуть кошти

Україна щомісячно отримуватиме від Світового банку 200 млн доларів на зарплати бюджетникам.

Щомісячно Світовий банк надаватиме Україні близько 200 млн доларів. Вони будуть направлені на оплату праці державних службовців та вчителів.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Єрмоличева, Міністерство фінансів постійно шукає альтернативні джерела фінансування для потреб країни, у тому ж числі й для підтримки освіти.

"Тому вже зараз разом з іншими органами влади готуємо спільний зі Світовим банком проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - зазначив він.

За словами посадовця, обсяг оголошеної допомоги становитиме $1,5 млрд. Проєкт передбачає відшкодування видатків держбюджету, здійснених під час оплати праці держслужбовців й вчителів.

Єрмоличев додав, що сьогодні підтримка міжнародних партнерів є важливою для України, оскільки вона здатна посилити спроможність нашого бюджету.

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"Водночас зверну увагу, що, за даними Державної казначейської служби України, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах виникли залишки освітньої субвенції в обсязі 7,5 млрд грн, а також акумульовано у 1202 місцевих бюджетах 242 млн грн субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами", - зауважив заступник міністра фінансів.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.

Звернення Володимира Зеленського до Світового банку

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