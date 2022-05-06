Україна отримала у квітні майже 2 млрд доларів валютних надходжень — НБУ

Україна отримала у квітні майже 2 млрд доларів валютних надходжень — НБУ

У квітні український уряд отримував валютні кошти від Світового банку, урядів Франції та Канади, а також від Євросоюзу.

За попередніми даними Національного банку України, станом на 1 травня 2022 року, міжнародні резерви України становили 26 944,9 млн доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

У повідомленні йдеться, що упродовж квітня міжнародні резерви дещо скоротилися — на 4% у зв’язку зі збільшенням обсягу продажу валюти Національним банком.

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“Потреба у проведенні інтервенцій із продажу валюти виникає через перевищення попиту на валюту над пропозицією. Це насамперед пояснюється значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту”, - поінформували в НБУ.

Ці витрати значною мірою було компенсовано зовнішніми та внутрішніми валютними надходженнями на користь уряду, які загалом становили 1 887 млн дол. США.

“Упродовж квітня 629 млн євро та 93 млн доларів США надійшли від Світового банку, 300 млн євро – від уряду Франції, 236 млн доларів США – від уряду Канади та 120 млн євро – від Європейського союзу”, - повідомили в Нацбанку.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.

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