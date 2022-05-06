Украина получила в апреле почти 2 млрд долларов валютных поступлений

Украина получила в апреле почти 2 млрд долларов валютных поступлений

В апреле украинское правительство получало валютные средства от Всемирного банка, правительства Франции и Канады, а также от Евросоюза.

По предварительным данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 мая 2022 года, международные резервы Украины составили 26 944,9 млн. долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В сообщении говорится, что за апрель международные резервы несколько сократились — на 4% в связи с увеличением объема продаж валюты Национальным банком.

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"Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это, прежде всего, объясняется значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта”, — проинформировали в НБУ.

Эти расходы в значительной степени были компенсированы внешними и внутренними валютными поступлениями в пользу правительства, которые составляли 1 887 млн дол. США.

"В течение апреля 629 млн евро и 93 млн долларов США поступили от Всемирного банка, 300 млн евро – от правительства Франции, 236 млн долларов США – от правительства Канады и 120 млн евро – от Европейского союза", — сообщили в Нацбанке.

Напомним, Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Владимира Зеленского.

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