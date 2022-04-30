Нацбанк ввел дополнительные валютные ограничения для банков: список

Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка.

Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, с 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года:

банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте;

банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно:

контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;

контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне

Также с 30 апреля НБУ уточнил порядок определения банками курса гривны к иностранным валютам в ходе операций с использованием электронных платежных средств. В частности:

курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ (действующий в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте;

курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса НБУ (действующего в день отражения банком операции):

в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковское перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне;

при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.

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Ранее в НБУ сообщили, что переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

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