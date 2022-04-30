В Украине вырастут цены на топливо: сколько будет стоить

В Украине вырастут цены на топливо: сколько будет стоить

На АЗС увеличится максимальная торговая наценка на дизтопливо и бензин.

Кабинет Министров Украины повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40%.

Решение Кабмина направлено на предотвращение дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Надбавку для дизельного топлива повысили с 5 до 7 грн с учетом НДС (на 40%) и для автомобильных бензинов с 4,55 до 6,50 грн с учетом НДС (на 42,8%).

По последним расчетам Минэкономики на 22 апреля, средняя цена литра дизтоплива составляет 33,66 грн, а бензинов – 29,55 грн.

Таким образом, с учетом максимальной наценки предельная стоимость дизтоплива должна превышать 40,66 грн/л, бензинов – 36,05 грн.

"В то же время, Кабинет Министров Украины продлил срок действия порядка применения предельного уровня торговой надбавки (наценки) на продовольственные товары, что имеет существенную социальную значимость, на весь период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский рассказал, когда исчезнет дефицит горючего.

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