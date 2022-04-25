Вновь повышены максимальные цены на бензин и дизтопливо

К концу апреля повышены макисмальная стоимость "обычного" бензина и "обычного" дизтоплива.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Минэкономики сообщило о повышении средней стоимости бензина и дизтоплива, из которых исчисляется предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях. К концу апреля 2022 года средняя стоимость 1 литра дизельного топлива составит 29,55 грн/литр, дизтоплива — 33,66 грн/литр.

Предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего установлены на период действия карантина (до 31 мая 2022 года) постановлением правительства № 140 от 9 февраля 2022 года.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива

Для продажи через АЗС максимальная цена на «обычный» бензин не должна превышать 34,10 грн за литр, на «обычное» дизельное топливо — 38,66 грн за литр, что на 0,23 грн больше средней цены апреля на бензин и на 1,01 грн для дизтоплива.

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