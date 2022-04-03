Кому не нужно платить налог на землю во время войны

Кому не нужно платить налог на землю во время войны

Рассказываем, как в период военного положения изменились условия уплаты налогов на землю

Чтобы поддержать экономику, предпринимателей, работающих граждан, украинское правительство ввело ряд льгот. В их числе и отмена налога на землю.

Кто, когда и в каком случае не будет платить налог на землю

С 1 марта 2022 года по 31 декабря того года, который будет следующим годом, в котором будет отменено военное положение, налог на смель не будет начисляться. Речь идет о налоге на смель и арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Не нужно будет платить за участки, находящиеся в собственности или ими пользующиеся на условиях аренды физические или юридические лица:

расположены на территориях, на которых ведутся или велись боевые действия;

участки на временно оккупированных территориях;

участки, определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами, или на которых имеются фортификационные сооружения.

Территории, на которых ведутся боевые действия, которые были под временной оккупацией, определяет Кабинет Министров.

После того, как будет обнародован перечень таких территорий, те, кто платит за змелю в пределах определенных территорий должны при подаче налоговых декалараций за март 2022 года, в налоговых обязательствах задекларированных к уплате за март, сумму изменить на "0". Это не касается налоговых обязательств за январь и февраль 2022 года. Код льготы-2120.

Как заполнять уточняющие налоговые декларации по земельному налогу и арендной плате за 2022 год можно посмотреть здесь.