Оккупанты обстреляли Харьков: Синегубов сообщил о погибших

Известно о 23 пострадавших.

Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Уже известно о 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве устанавливается.

"Есть угрозы ракетных ударов в Лозовской общине, будем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавщины", — сказал Синегубов.

Он также добавил, что горячее в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Именно сегодня в районе Изюма воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34. Пилота взяли в плен.

Ранее стало известно, что в Луганской области и продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной. Из-за обстрелов российских оккупантов 2 апреля наибольшие разрушения получили Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

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