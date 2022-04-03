В Одессе раздались мощные взрывы: очевидцы сообщают о дыме

В Одессе раздались мощные взрывы: очевидцы сообщают о дыме

После серии взрывов жители города видят дым от пожара.

Утром в воскресенье, 3 апреля, в Одессе после объявленной воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Очевидцы сообщают о пожаре.

Как сообщили ТСН.ua жители города, над местом возгорания видны клубы дыма. Местные Telegram-каналы пишут о двух очагах пожара.

Официальных сообщений по поводу этого инцидента пока не было.

Незадолго до взрывов в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

В оперативном командовании "Юг" впоследствии подтвердили, что Одесса стала объектом воздушной атаки. "В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендовано закрыть окна", - цитируют сообщения местные СМИ.

Напомним, в своем обращении в ночь на 3 апреля президент Зеленский сообщил, что РФ после поражения в битве за Киев попытается захватить восток и юг Украины.

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