В Одесі пролунали потужні вибухи: очевидці повідомляють про дим

В Одесі пролунали потужні вибухи: очевидці повідомляють про дим

Після серії вибухів мешканці міста бачать дим від пожежі.

Уранці в неділю, 3 квітня, в Одесі після оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Очевидці повідомляють про пожежу.

Як повідомили ТСН.ua мешканці міста, над місцем загорання видно клуби диму. Місцеві Telegram-канали пишуть про два осередки пожежі.

Офіційних повідомлень щодо цього інциденту наразі не було.

Незадовго до вибухів у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу.

В оперативному командуванні "Південь" згодом підтвердили, що Одеса стала об'єктом повітряної атаки. "У деяких районах зафіксована пожежа. Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна", - цитують повідомлення місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, у своєму зверненні у ніч проти 3 квітня президент Зеленський повідомив, що РФ після поразки в битві за Київ спробує захопити схід та південь України.

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