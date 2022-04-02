ЗСУ тримає лінію оборони.

Один із найзапекліших і найскладніших напрямків війни — Луганська область. Окупанти бомблять Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Кремінну та останніми днями накопичують там техніку і військових. Міноборони РФ заявило, що наразі для них пріоритет: захопити Луганську і Донецьку області.

Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю "Суспільне" розповів про ситуацію у регіоні.

“У нас є захист. Там, де Попасна, Золоте — лінія оборони вибудувана давно. Другий місяць вони б‘ють з усього, що є, але прорватись там не можуть. Зараз йде накопичення техніки, особового складу, підтягнули чеченців, свіжо мобілізованих росіян. Я думаю, декілька днів, доки будуть чекати на техніку і людей, будуть "утюжити" всі наші міста”, - сказав він.

“Від Києва ніхто не відходить, під Києвом ще будуть потужні і важкі бої. Відтягують назад — позализувати рани, відремонтувати техніку, поповнити бригади і батальйони, які заходять з новими людьми. Давайте також не будемо відкидати Білорусь. Так, це буде кінець Лукашенку, але він буде робити все, що скаже Путін”, - додав Гайдай.

Раніше стало відомо, що ЗСУ за добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили дев'ять ворожих атак. Обстрілів зазнали міста та житлові будинки в областях.

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