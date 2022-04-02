ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донеччині та Луганщині: постраждали житлові будинки

ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донеччині та Луганщині: постраждали житлові будинки

Обстрілів зазнали житлові квартали.

ЗСУ за добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили дев'ять ворожих атак. Обстрілів зазнали міста та житлові будинки в областях.

Про це 2 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Українські захисники знищили 8 російських танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських.

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Обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Попасна, населені пункти Березове, Тошківка.

Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.

Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкоджень п’яти будинків. Ще два займання житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється. Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено.

Позиційні бої в Рубіжному та Попасній тривають. Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, в окупованому місті Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців.

"За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб", - написав Гайдай.

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

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