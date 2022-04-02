ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донеччині та Луганщині: постраждали житлові будинки

Обстрілів зазнали житлові квартали.
ЗСУ за добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили дев'ять ворожих атак. Обстрілів зазнали міста та житлові будинки в областях.
Про це 2 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Українські захисники знищили 8 російських танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських.
Обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Попасна, населені пункти Березове, Тошківка.
Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.
Вночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкоджень п’яти будинків. Ще два займання житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється. Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено.
Позиційні бої в Рубіжному та Попасній тривають. Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, в окупованому місті Алчевськ до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу Попасної надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців.
"За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас за минулий тиждень безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб", - написав Гайдай.
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