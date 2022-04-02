США сприятимуть передачі Україні танків радянського виробництва - ЗМІ

Танки радянського виробництва дозволять Україні завдавати артилерійські удари великої дальності по російських цілях на Донбасі.

США допоможуть передати Україні танки радянського виробництва.

Про це повідомляє The New York Times.

Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме з союзниками, щоб передати танки радянського виробництва для підтримки української оборони в східному регіоні Донбасу.

Рішення виступити посередником у передачі танків радянського виробництва, якими вміють користуватися українські війська, прийнято у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського. Це перший раз у війні, коли Сполучені Штати допомогають передати танки.

Джерело з адміністрації президента США розповіло, що перекидання техніки почнуться незабаром, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони прибудуть. Танки дозволять Україні авдавати дальні артилерійські удари по російських об’єктах на Донбасі.

Прибуття танків може бути ще одним сигналом нового етапу війни, яка триває п’ять тижнів.

Україна за місяць війни вже знайшла одне джерело отримання танків, захопивши щонайменше 161 у Росії на полі бою. Зі свого боку Росія захопила 43 українські танки, стверджують аналітики, які вивчають фото та відео в соцмережах.

Нагадаємо, що українським захисникам вдалося зупинити ворожі танки біля Ізюму Харковської області. Ворог був зупинений на Ізюмщині. Морпіхи з НГУ зупинили танки, грамотно використовуючи міни та РПГ.