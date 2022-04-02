США будут способствовать передаче Украине танков советского производства

Танки советского производства позволят Украине наносить артиллерийские удары большой дальности по российским целям на Донбассе.

США посодействуют в передаче Украине танки советского производства.

Об этом сообщает The New York Times.

Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками, чтобы передать танки советского производства для поддержки украинской обороны в восточном регионе Донбасса.

Решение выступить посредником в передаче танков советского производства, которыми умеют пользоваться украинские войска, принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского. Это в первый раз в войне, когда Соединенные Штаты помогают передать танки.

Источник из администрации президента США рассказал, что переброска техники начнется вскоре, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут. Танки позволят Украине наносить дальние артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе.

Прибытие танков может являться еще одним сигналом нового этапа войны, которая длится пять недель.

Украина за месяц войны уже нашла один источник получения танков, захватив не менее 161 у России на поле боя. Со своей стороны Россия захватила 43 украинских танка, утверждают аналитики, изучающие фото и видео в соцсетях.

Напомним, что украинским защитникам удалось остановить вражеские танки у Изюма Харьковской области. Враг был остановлен на Изюмщине. Морпехи из НГУ остановили танки, грамотно используя мины и РПГ.