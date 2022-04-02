Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают все соответствующие службы.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.

Об этом рассказал глава Полтавской областной Военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, в Полтаве ночью россияне нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов города.

"Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", — добавил глава ОВА.

Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что оккупанты из "Градов" обстреляли окраину Кривого Рога.

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