Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают все соответствующие службы.
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.
Об этом рассказал глава Полтавской областной Военной администрации Дмитрий Лунин.
По его словам, в Полтаве ночью россияне нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов города.
"Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", — добавил глава ОВА.
Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, что оккупанты из "Градов" обстреляли окраину Кривого Рога.
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