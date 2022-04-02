2 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

2 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

2 апреля 2022 года – суббота. 38-1 день войны России против Украины. 92-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

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2 апреля – Международный день детской книги. Эту дату установили в честь дня рождения Ганса Кристиана Андерсена. Событие появилось в 1967 году. Инициатором стал Международный совет по детской книге. В Международный день детской книги стараются особо подчеркнуть, насколько важно еще с малых лет читать хорошие книги. Потому что они создают духовный и интеллектуальный образ новых поколений.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Основано событие 2008 года Генассамблеей ООН. Сейчас все больше детей страдают аутизмом в разных странах. А это создает ужасающие последствия не только для самих больных, но и для их семей и общин. Целью дня является распространение мнения, что нужно помогать людям, страдающим этим заболеванием, пытаться повысить их уровень жизни.

2 апреля – какой сегодня церковный праздник

2 апреля - день памяти Фотинии Колодязницы / pixabay.com

2 апреля в церковном календаре – день памяти Фотинии Колодязницы. Святая Фотиния была врачом. Она могла лечить даже самые сложные болезни, а вода, которую она подала Иисусу, была целебной. Поэтому сегодня молятся святой Фотинии о здоровье и просят исцелить болезни, помочь в лечении.

Народные традиции

Вода 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари сегодня использовали ее для лечения болезней и снятия сглаза. Существовала традиция умываться колодезной водой – это считалось очень полезным. Если умыться ею, организм окрепнет, иммунитет укрепится, болезни отступят, а человек омолодится.

Также воду из колодца используют для очищения дома и животных. Нужно обрызгать каждый угол дома, все двери, окна и стены – это очистит энергетику жилья и выгонит из дома все плохое.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 апреля

Какие сегодня именины: Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Параскева, Светлана, Севастиан, Сергей, Ульяна.

2 апреля родились:

1151 год – Новгород-Северский князь (с 1178) и князь черниговский (1198). Сын черниговского князя Святослава Ольговича из рода Ольговичей Игорь Святославич;

1848 год – украинский пианист, композитор, педагог, музыкальный деятель. Первый ректор Киевской консерватории Пухальский Владимир Вячеславович;

1883 год – украинский художник, писатель, искусствовед Грищенко Алексей Васильевич;

1902 год - украинский архитектор, построил в Киеве Республиканский стадион, Дворец спорта, гостиницу "Русь" Михаил Гречина;

1922 год - украинский художник-график Адамович Сергей Фаддеевич.

Что нельзя делать 2 апреля

Сегодня нельзя много работать и выполнять трудные домашние дела.

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Нельзя начинать новые дела.

Что можно делать 2 апреля

Если выпить из колодца воды можно от болезни вылечиться.

Памятные события 2 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 2 апреля:

1513 год – во время поисков легендарного "источника молодости" испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявил полуостров собственностью Испании.

1657 год – после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начались переговоры о наследнике трона.

1905 год – официально открыт Симплонский тоннель (20 км) под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.

1912 год – лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых экзаменов, которые были успешны.

1958 год – в Вичита-Фолс (Техас) зарегистрировано торнадо, развившее скорость 450 км/ч.

1967 год – в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена основали Международный день детской книги.

1968 год – в районе Зейтун, близ египетской столицы Каир, над храмом коптов-христиан люди наблюдали в небе явление Девы Марии.

1978 год – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас", который длился 13 лет.

1989 год – Центральный комитет Палестинского национального совета избрал Ясира Арафата президентом самопровозглашенного Палестинского государства.

2004 год – в Брюсселе семь стран Восточной Европы: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония – присоединились к НАТО.

2007 год – президент Украины Виктор Ющенко принял указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.

Народные приметы на 2 апреля