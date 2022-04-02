Астрологический прогноз на 2 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда, продолжая планирование своего будущего, можно уже стартовать в новую реальность – ту, которую каждый "сконструировал" себе вчера. Тем не менее делать это надо постепенно, не торопясь – активные действия сегодня принесут больше вреда, чем пользы.
Символ дня: сказочная Рыба-Кит.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для пассивного времяпрепровождения и мелких, казалось бы, незначительных дел, из которых со временем сложится одно большое и по-настоящему важное.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: жадеит, агат.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.
Болезни дня: болезнь, начавшая в этот день, пройдет довольно быстро и без последствий, но только в том случае, если вовремя начать ее лечить. Особенно быстро необходимо реагировать на зубную боль: ее нельзя терпеть – несмотря на выходной день, необходимо сразу же обратиться к врачу.
Афоризм дня: "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой" (Марк Твен).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза.
Табу дня: не рекомендуется планировать и проводить увеселительные мероприятия – они могут завершиться самым непредсказуемым образом.
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