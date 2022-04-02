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Астрологический прогноз на 2 апреля

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Астрологический прогноз на 2 апреля

кит, символ дня, гороскоп на день / Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда, продолжая планирование своего будущего, можно уже стартовать в новую реальность – ту, которую каждый "сконструировал" себе вчера. Тем не менее делать это надо постепенно, не торопясь – активные действия сегодня принесут больше вреда, чем пользы. 

Символ дня: сказочная Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для пассивного времяпрепровождения и мелких, казалось бы, незначительных дел, из которых со временем сложится одно большое и по-настоящему важное. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: жадеит, агат. 

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы. 

Болезни дня: болезнь, начавшая в этот день, пройдет довольно быстро и без последствий, но только в том случае, если вовремя начать ее лечить. Особенно быстро необходимо реагировать на зубную боль: ее нельзя терпеть – несмотря на выходной день, необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Афоризм дня: "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой" (Марк Твен). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза. 

Табу дня: не рекомендуется планировать и проводить увеселительные мероприятия – они могут завершиться самым непредсказуемым образом. 

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