Украина не торгует своей территорией – Зеленский в интервью Fox News

Украина не торгует своей территорией – Зеленский в интервью Fox News

Зеленский объяснил американским журналистам, что для Украины будет приемлема только победа.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своей территорией, а вопрос о территориальной целостности и суверенитете нашего государства не обсуждается.

Об этом глава государства сказал в интервью каналу Fox News.

"Победа правды – это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это (война – Ред.) закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом", – отметил Зеленский.

В ответ на вопрос о том, на что президент готов согласиться, чтобы заключить мирное соглашение с РФ, и идет ли о каких-либо возможных уступках территории Украины России Зеленский сказал:

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается".

Напомним, что Зеленский рассказал о ситуации на фронтах по разным направлениям.

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