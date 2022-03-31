"Пока без конкретики": Зеленский прокомментировал переговоры с РФ

Президент отметил, что переговорный процесс продолжается, но о каких-то результатах говорить еще рано.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал продолжающийся между Украиной и РФ переговорный процесс.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении по итогам 30 марта.
"Сегодня у меня немного слов, нет много времени и есть очень много эмоций и еще больше задач. Такой сейчас момент. Переломный момент, когда говорить можно и нужно только о самом главном. Да, есть продолжающийся переговорный процесс. Но это – пока слова", — отметил Зеленский.
По его словам, в переговорах со страной-агрессором пока нет конкретики.
Ранее Зеленский прокомментировал уход российских войск по направлениям Киева и Чернигова.
ТСН.ua подробно проанализировал предложение украинской стороны во время переговоров в Стамбуле и первую реакцию России.
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