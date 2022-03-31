"Поки без конкретики": Зеленський прокоментував переговори з РФ

"Поки без конкретики": Зеленський прокоментував переговори з РФ

Президент зазначив, що переговорний процес триває, але про якісь результати говорити ще зарано.

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес, який триває між Україною та РФ.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні за підсумками 30 березня.

"Сьогодні в мене небагато слів, немає багато часу та є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна й треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який триває. Але це – поки слова", — зазначив Зеленський.

За його словами, у переговорах з країною-агресоркою поки немає конкретики.

Раніше Зеленський прокоментував відхід російських військ з напрямків Києва та Чернігова.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно проаналізував пропозицію української сторони під час переговорів у Стамбулі та першу реакцію Росії.

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