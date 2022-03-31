Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі - Зеленський

Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі - Зеленський

Президент закликав критиків ставати на оборону держави.

Президент України Володимир Зеленський відповів українцям, які критикують владу та Збройні Сили у неправильній стратегії борютьби з російськими окупантами.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 30 березня.

"Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину.

У такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час", - заявив Зеленський.

Президент запропонував усім тим, хто зібрався критикувати дії ЗСУ, самим ставати на оборону держави.

"Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо.

Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський назвав відхід російських військ із Київського та Чернігівського напрямків не відведенням, а наслідками роботи українських військових.

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