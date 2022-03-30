Путин не был полностью проинформирован о каждом шаге по вторжению в Украину – Пентагон

Путин не был полностью проинформирован о каждом шаге по вторжению в Украину – Пентагон

Ранее стало известно, что главу Кремля дезинформируют его же советники.

Президент России Владимир Путин не был полностью информирован Министерством обороны по каждому шагу во время вторжения в Украину.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге 30 марта, пишет CNN.

В то же время он не предоставил никаких подробностей, которые привели к такой оценке.

Спикер Пентагона сказал, что у США нет "доступа к каждой информации, которую" получил Путин, или к "каждому его разговору", но Кирби сказал, что соглашается с основным выводом прессы о том, что президент РФ не был полностью проинформирован его Министерством обороны о ситуации в Украине.

Напомним, ранее 30 марта американский чиновник заявил, что Путина "дезинформируют" его же советники о том, насколько плохо работают российские военные в Украине и о влиянии санкций на экономику РФ.

"Я видел, что эти сообщения в прессе приписывают американскому чиновнику, и мы согласимся с основным выводом, но мы не собираемся говорить больше об этом", — сказал Кирби.

Напомним, российский оппозиционер Гарри Каспаров выразил мнение, что планы Путина по захвату всей Украины рушатся. Однако, пока он находится у власти, мира не будет, а перемирие – это возможность перегруппироваться.

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