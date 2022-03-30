На Донбасс прибыло около тысячи "вагнеровцев" — Пентагон

На Донбасс прибыло около тысячи "вагнеровцев" — Пентагон

Ранее и Министерство обороны Великобритании сообщало, что в Украину прибыли наемники.

На Донбасс прибыло около тысячи боевиков российской частной военной компании "Вагнер" (сейчас "Лига").

Об этом сообщают в Пентагоне, пишет CNN.

"Мы считаем, что на Донбассе сейчас находится около тысячи боевиков компании "Вагнер". В основном, они наносят авиаудары по Донбассу", — сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Вместе с тем Кирби добавил, что "вагнеровцы" воюют на Донбассе на протяжении последних пяти лет".

В целом, ранее и Министерство обороны Великобритании сообщало, что "вагнеровцы" прибыли на восток Украины.

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