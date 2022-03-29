РФ перебросила в Украину "вагнеровцев" вместе с высшим руководством — Минобороны Британии

РФ перебросила в Украину "вагнеровцев" вместе с высшим руководством — Минобороны Британии

Вместо операций в Африке и Сирии боевиков ЧВК "Вагнер" перебросили в Украину.

Боевики российской частной военной компании "Вагнер" (сейчас "Лига") прибыли на восток Украины.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, в том числе высшее руководство организации

Россия из-за значительных потерь и остановки вторжения, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность ППК "Вагнера" на Украину вместо операций в Африке и Сирии", — пишут в британском Минобороны.

Ранее советник министра обороны Маркиян Лубкивский рассказал, что ЧВК "Вагнер" готовила покушение против президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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