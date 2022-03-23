Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне РФ

Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне РФ

Предыдущие обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым, выполняющим функции командующего российской группировкой в южных провинциях Си.

Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины.

Сирийский полковник не дал четкого ответа. Зато пообещал выйти на связь после консультаций «с другими представителями руководящего состава 8-бригады».

На сегодняшний день предварительные обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Обещанную «легкую прогулку» изменили сообщения об упорных боях и высоких потерях россиян. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия.

Известно, что российские оперативники также пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что боевики из Сирии не угрожают ВСУ, поскольку они не умеют воевать в условиях, которые сейчас есть в Украине.