Куда можно потратить 6500 грн с "єПідтримка"

С 22 марта 2022 года граждане Украины уже начали получать 6500 гривен в программе "єПідтримка". ТСН.ua рассказывает, как потратить эти средства и есть ли какие-либо ограничения.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского телемарафона, все, кто получил 6500 гривен от государства в рамках программы "єПідтримка", могут тратить эти средства на самые разные цели. По его словам, можно не только перевести эти деньги с виртуальной карты на любую другую банковскую карту, но даже снять их и использовать наличные деньги на покупку товаров.

Напомним, что уже более 2,7 млн. украинцев подали заявку на получение денежной помощи от государства. Михаил Федоров отметил: " Все получат эти деньги, и программа работает дальше. Министерство экономики работает над другими подобными программами ".

6500 гривен от государства: как получить пособие?

Помощь в 6500 гривен от государства – это денежная поддержка украинцев, живущих в регионах, где ведутся активные боевые действия (Сумская, Черниговская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Луганская, Донецкая, Одесская, Житомирская, Днепропетровская, Волынская, Киевская, город) Киев). Эти средства могут получить зарегистрированные в этих областях ФЛП и наемные работники.

Как получить 6500 гривен сообщают на Правительственном портале :

открыть специальную карту в одном из банков-партнеров (если ее нет);

зайти в приложение "Дія", нажать "Услуги" — "поддержка" — "Получить помощь".

Подождать начисления средств на банковскую карту.