Куда можно потратить 6500 грн с "єПідтримка"

С 22 марта 2022 года граждане Украины уже начали получать 6500 гривен в программе "єПідтримка". ТСН.ua рассказывает, как потратить эти средства и есть ли какие-либо ограничения.
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского телемарафона, все, кто получил 6500 гривен от государства в рамках программы "єПідтримка", могут тратить эти средства на самые разные цели. По его словам, можно не только перевести эти деньги с виртуальной карты на любую другую банковскую карту, но даже снять их и использовать наличные деньги на покупку товаров.
Напомним, что уже более 2,7 млн. украинцев подали заявку на получение денежной помощи от государства. Михаил Федоров отметил: " Все получат эти деньги, и программа работает дальше. Министерство экономики работает над другими подобными программами ".
6500 гривен от государства: как получить пособие?
Помощь в 6500 гривен от государства – это денежная поддержка украинцев, живущих в регионах, где ведутся активные боевые действия (Сумская, Черниговская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Луганская, Донецкая, Одесская, Житомирская, Днепропетровская, Волынская, Киевская, город) Киев). Эти средства могут получить зарегистрированные в этих областях ФЛП и наемные работники.
Как получить 6500 гривен сообщают на Правительственном портале :
- открыть специальную карту в одном из банков-партнеров (если ее нет);
- зайти в приложение "Дія", нажать "Услуги" — "поддержка" — "Получить помощь".
Подождать начисления средств на банковскую карту.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.