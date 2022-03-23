Куди можна витратити 6500 грн з "єПідтримки"

Від 22 березня 2022 року громадяни України вже почали отримувати 6500 гривень в програмі "єПідтримка". ТСН.ua розповідає, як витратити ці кошти та чи є якісь обмеження.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського телемарафону, всі, хто отримав 6500 гривень від держави в рамках програми "єПідтримка", можуть витрачати ці кошти на найрізноманітніші цілі. За його словами, можна не лише перевести ці гроші з віртуальної картки на будь-яку іншу банківську картку, але навіть зняти їх та використовувати готівку на покупку товарів.

Нагадаємо, що вже понад 2,7 млн українців подали заявку на отримання грошової допомоги від держави. Михайло Федоров зазначив: "Усі отримають ці гроші, і програма працює далі. Міністерство економіки працює над іншими подібними програмами".

6500 гривень від держави: як отримати допомогу?

Допомога в 6500 гривень від держави - це грошова підтримка українців, які живуть в регіонах, де ведуться активні бойові дії (Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Луганська, Донецька, Одеська, Житомирська, Дніпропетровська, Волинська, Київська, місто Київ). Ці кошти можуть отримати зареєстровані в цих областях ФОП та наймані працівники.

Як отримати 6500 гривень, повідомляють на Урядовому порталі:

відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів (якщо її немає);

зайти в застосунок "Дія", натиснути "Послуги" - "єПідтримка" - "Отримати допомогу".

Зачекати нарахування коштів на банківську картку.