Пара орудий и несколько беспилотников: как украинские воины делают "смерть ворогам"

Пара орудий и несколько беспилотников: как украинские воины делают "смерть ворогам"

Украинцы воюют, прежде всего, техникой, а не людьми.

В соцсетях можно увидеть "коллекцию" результатов работы украинских защитников, уничтожающих хваленую российскую армию, которая совершила вероломное вторжение в Украину, — сожженную технику и изуродованные тела оккупантов.

О том, как пара орудий и несколько беспилотников могут поразить врага, говорится в сюжете ТСН.

Особенность работы украинских воинов заключается в том, что удары они наносят по конкретным мишеням, корректируя огонь с помощью дронов и квадрокоптеров разных моделей и типов. Таким образом, не просто достигается точность выстрелов, но и – главное для нас всех – сохраняется жизнь людей. А самое важное – это все происходит при колоссальной поддержке местного населения.

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"Главное, чтобы с людьми было все хорошо. Поэтому лучше воевать техникой, чем людьми. Это эффективнее, чем производить разведку. Те "железки" стоят 3 тысячи долларов, но это не цена человеческой жизни. Это пример того, как должно воевать войско – не людьми, а техникой, нужно максимально ее задействовать”, – рассказывает доброволица на псевдо Алина.

Особенность артиллерийских расчетов в том, что они очень слаженны, разворачиваются быстро. Во время боя работает, как правило, не одна пушка.

После очередной серии метких выстрелов по оккупантам командир добровольческого подразделения с позывным "Да Винчи" говорит, что он доволен меткой стрельбы и достигнутыми результатами. Видно, что загорелся Тигр, пехота не выбежала.

Пожалуй, не следует называть местность, в которой происходило конкретное нанесение удара по оккупантам. В конце концов, группа украинских воинов постоянно меняет место дислокации, а так же врага бьют по всей стране.

Как украинские защитники уничтожают вражеские цели с помощью пушек и беспилотников

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