Пара гармат та кілька безпілотників: як українські воїни роблять “смерть ворогам”

Українці воюють насамперед технікою, а не людьми.

У соцмережах можна побачити “колекцію” результатів роботи українських захисників, які знищують хвалену російську армію, яка здійснила віроломне вторгнення до України, - спалену техніку та понівечені тіла окупантів.

Про те, як пара гармат та декілька безпілотників можуть максимально вразити ворога, йдеться в сюжеті ТСН.

Особливість роботи українських воїнів полягає в тому, що удари вони наносять по конкретних мішенях, коригуючи вогонь за допомогою дронів та квадрокоптерів різних моделей та типів. Таким чином не просто досягається влучність пострілів, але й – головне для нас всіх – зберігається життя людей. А найважливіше – це все відбувається при колосальній підтримці місцевого населення.

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“Головне, щоб з людьми було все добре. Тому краще воювати технікою, ніж людьми. Це ефективніше, ніж робити розвідку. Ті “залізяки” коштують 3 тисячі доларів, але це не ціна людського життя. Це приклад того, як має воювати військо - не людьми, а технікою, треба максимально її задіювати”, - розповідає доброволиця на псевдо Аліна.

Особливість артилерійських розрахунків в тому, що вони дуже злагоджені, розгортаються швидко. Під час бою працює, за звичай, не одна гармата.

Після ще однієї серії влучних пострілів по окупантах командир добровольчого підрозділу з позивним “Да Вінчі”, каже, що він задоволений із влучності стрільби та досягнутих результатів. Видно, що загорівся “Тигр”, піхота не вибігла.

Мабуть, не варто називати місцевість, в якій відбувалося конкретне нанесення удару по окупантах. Зрештою, група українських воїнів постійно міняє місце дислокації, а в той самий спосіб ворога б’ють по всій країні.

Як українські захисники знищують ворожі цілі з допомогою гармат та безпілотників

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