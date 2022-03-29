Японія забороняє експорт предметів розкоші до РФ: що у списку

Японія забороняє експорт предметів розкоші до РФ: що у списку

Санкції запровадять від 5 квітня цього року.

Японія продовжує ухвалювати нові санкції щодо Росії. Так, на додаток до наявних, Токіо забороняє експортувати в РФ автомобілі преміум-класу, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда, пишуть росЗМІ.

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"Уряд ухвалив рішення ввести заборону на експорт до Росії предметів розкоші, зокрема автомобілі преміум-класу, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби", — сказав міністр на пресконференції.

Санкції запровадять від 5 квітня цього року.

Що стосується автомобілів, то швидше за все йдеться про марки Infiniti і Lexus, а також деякі дорогі моделі Toyota.

Раніше повідомлялося, що три найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі "Сбербанком".

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