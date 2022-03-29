Японія забороняє експорт предметів розкоші до РФ: що у списку

Санкції запровадять від 5 квітня цього року.
Японія продовжує ухвалювати нові санкції щодо Росії. Так, на додаток до наявних, Токіо забороняє експортувати в РФ автомобілі преміум-класу, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби.
Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда, пишуть росЗМІ.
"Уряд ухвалив рішення ввести заборону на експорт до Росії предметів розкоші, зокрема автомобілі преміум-класу, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби", — сказав міністр на пресконференції.
Санкції запровадять від 5 квітня цього року.
Що стосується автомобілів, то швидше за все йдеться про марки Infiniti і Lexus, а також деякі дорогі моделі Toyota.
Раніше повідомлялося, що три найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі "Сбербанком".
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