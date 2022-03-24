Найбільші НПЗ Японії Eneos та Idemitsu припинять купувати російську нафту

Компанії не підписали нових контрактів на поставки нафти з початку війни в Україні.

Найбільші нафтопереробні компанії Японії Eneos та Idemitsu заявили, що припинять імпорт російської нафти, приєднавшись до зростаючого списку енергетичних компаній, які уникають співпраці з країною-агресоркою після її вторгнення в Україну.

Eneos Holdings Inc., найбільший нафтопереробник Японії, не підписував нових контрактів на поставку російської нафту з початку війни, заявив у вівторок у Токіо головний виконавчий директор Цутому Сугіморі.

Про це пише The Japan times.

Компанія Idemitsu Kosan Co. також заявила, що не укладатиме нових угод щодо поставок російської нафти.

Відмова від поставок російської нафти є особливо складним кроком для Японії, яка імпортує майже все викопне паливо і вже бореться зі стрімкими цінами на сировину. Цього року ціни на нафту зросли більш ніж на 50%, досягнувши найвищого рівня з 2008 року на початку цього місяця.

Eneos буде закуповувати альтернативні поставки нафти з Близького Сходу. Російська нафта, на яку поширюються контракти, підписані до вторгнення в Україну, буде поставлятися до Японії приблизно до квітня.

Idemitsu заявила, що рішення про відмову від російської нафти не вплине на стабільність поставок її нафтопродуктів, оскільки нафта з РФ становила лише 4% її закупівель.

Нагадаємо, країни ЄС не погодили енергетичне ембарго проти Росії.

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