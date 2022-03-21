Індія скуповує дешеву російську нафту, але не за долари

Індія скуповує дешеву російську нафту, але не за долари

Компанії скуповують нафту попри критику.

Індійська нафтогазова компанія Hindustan Petroleum Corp придбала 2 млн барелів російської нафти Urals після різкого здешевлення. Інші індійські компанії шукають поставок попри можливу критику.

Про це пише видання Bloomberg.

Зокрема, компанії Mangalore Refinery and Petrochemicals та Bharat Petroleum хочуть купити нафту Urals із доставкою у травні та червні.

Компанія Indian Oil підписала угоду з "Роснефтью" про поставки 14,7 млн барелів нафти 2022 року. Компанія підписала контракт до початку війни з Україною. Щоб обійти санкції, Індія хоче платити за ресурси в рупіях замість доларів США.

Раніше найбільша нафтова компанія Європи Royal Dutch Shell придбала партію російської нафти сорту Urals з рекордною знижкою. Компанія продемонструвала готовність купувати енергоресурси в Росії, попри її агресію проти України. Після критики компанія заявила, що передасть прибутки з покупки будь-якої російської нафти у фонд гуманітарної допомоги для України.

Нагадаємо, італійський виробник електроенергії та газу Enel готується піти із РФ за кілька місяців. Компанія припинить продаж теплової генерації.

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