Автралія відправила літаком військову та медичну допомогу Україні

Загальна сума допомоги становить 75 мільйонів доларів.

Австралія відправила літаком допомогу Україні. На борту – "важливе військове обладнання та медикаменти".

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

"Австралія приєднається до інших союзників і партнерів, щоб допомогти народу України захистити свою націю після безглуздого та незаконного вторгнення Росії в суверенітет України", - ідеться в повідомленні.

Раніше про надання Україні допомоги, зокрема оборонної військової допомоги, заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Уряд Австралії виділив 50 млн доларів на підтримку оборони України та 25 млн доларів на гуманітарну допомогу.

"Ми виділимо 50 млн доларів на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав Моррісон.

Австралія також запровадила економічні та персональні санкції проти Росії.

Фото: Міноборони Австралії

Фото: Міноборони Австралії

Фото: Міноборони Австралії