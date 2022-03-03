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Автралія відправила літаком військову та медичну допомогу Україні

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Автралія відправила літаком військову та медичну допомогу Україні

Фото: Міноборони Австралії

Загальна сума допомоги становить 75 мільйонів доларів.

Австралія відправила літаком допомогу Україні. На борту – "важливе військове обладнання та медикаменти".

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

"Австралія приєднається до інших союзників і партнерів, щоб допомогти народу України захистити свою націю після безглуздого та незаконного вторгнення Росії в суверенітет України", - ідеться в повідомленні.

Раніше про надання Україні допомоги, зокрема оборонної військової допомоги, заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Уряд Австралії виділив 50 млн доларів на підтримку оборони України та 25 млн доларів на гуманітарну допомогу.

"Ми виділимо 50 млн доларів на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав Моррісон.

Австралія також запровадила економічні та персональні санкції проти Росії.

Фото: Міноборони Австралії / ©
Фото: Міноборони Австралії
Фото: Міноборони Австралії / ©
Фото: Міноборони Австралії
Фото: Міноборони Австралії / ©
Фото: Міноборони Австралії

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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