ЄІБ готує Україні пакет екстреної підтримки на €2 млрд

ЄІБ обіцяє Україні допомогти відновити те, що російська армія руйнує.
Європейський інвестиційний банк готує пакет підтримки України на суму 2 мільярди євро, з яких 700 мільйонів євро будуть спрямовані на негайну підтримку ліквідності, а 1,3 мільярда – на потреби критичної інфраструктури.
Про це пише Reuters.
"На позачерговому засіданні ради в п’ятницю вранці, 4 березня, це буде обговорено та остаточно ухвалено", – сказав глава ЄІБ Вернер Гойер.
За його словами, підтримка ліквідності від "Пакету солідарності для України" буде здійснюватися шляхом перенаправлення існуючих кредитних ліній, а після схвалення у п’ятницю гроші надійдуть на рахунки України протягом 3 днів.
1,3 мільярда євро підуть на сфери транспорту, енергетики, міського розвитку та цифрові проєкти.
"Це можна зробити дуже швидко, як тільки українська влада зможе підписати зміни до існуючих контрактів. Ми допоможемо відновити те, що російська армія руйнує, і допоможемо створити нову критично важливу економічну та соціальну інфраструктуру", — запевнив Гойер.
Нагадаємо, що Україна заблокувала всі російські та білоруські банківські картки.
Раніше міністр фінансів закликав українців розраховуватись картками і не піддаватись на "панічний" курс валюти.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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