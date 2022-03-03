ЄІБ готує Україні пакет екстреної підтримки на €2 млрд

ЄІБ обіцяє Україні допомогти відновити те, що російська армія руйнує.

Європейський інвестиційний банк готує пакет підтримки України на суму 2 мільярди євро, з яких 700 мільйонів євро будуть спрямовані на негайну підтримку ліквідності, а 1,3 мільярда – на потреби критичної інфраструктури.

Про це пише Reuters.

"На позачерговому засіданні ради в п’ятницю вранці, 4 березня, це буде обговорено та остаточно ухвалено", – сказав глава ЄІБ Вернер Гойер.

За його словами, підтримка ліквідності від "Пакету солідарності для України" буде здійснюватися шляхом перенаправлення існуючих кредитних ліній, а після схвалення у п’ятницю гроші надійдуть на рахунки України протягом 3 днів.

1,3 мільярда євро підуть на сфери транспорту, енергетики, міського розвитку та цифрові проєкти.

"Це можна зробити дуже швидко, як тільки українська влада зможе підписати зміни до існуючих контрактів. Ми допоможемо відновити те, що російська армія руйнує, і допоможемо створити нову критично важливу економічну та соціальну інфраструктуру", — запевнив Гойер.

Нагадаємо, що Україна заблокувала всі російські та білоруські банківські картки.

Раніше міністр фінансів закликав українців розраховуватись картками і не піддаватись на "панічний" курс валюти.