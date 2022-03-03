ЕИБ готовит Украине пакет экстренной поддержки на €2 млрд

ЕИБ обещает Украине помочь восстановить то, что русская армия разрушает.

Европейский инвестиционный банк готовит пакет поддержки Украины на сумму 2 миллиарда евро, из которых 700 миллионов евро будут направлены на немедленную поддержку ликвидности, а 1,3 миллиарда – на нужды критической инфраструктуры.

Об этом пишет Reuters.

"На внеочередном заседании совета в пятницу утром, 4 марта, это будет обсуждено и окончательно принято", – сказал глава ЕИБ Вернер Хойер.

По его словам, поддержка ликвидности от "Пакета солидарности для Украины" будет производиться путем перенаправления существующих кредитных линий, а после одобрения в пятницу деньги поступят на счета Украины в течение 3 дней.

1,3 млрд евро пойдут на сферы транспорта, энергетики, городского развития и цифровые проекты.

"Это можно сделать очень быстро, как только украинские власти смогут подписать изменения в существующие контракты. Мы поможем восстановить то, что российская армия разрушает, и поможем создать новую критически важную экономическую и социальную инфраструктуру", — заверил Хойер.

Напомним, что Украина заблокировала все российские и белорусские банковские карты.

Ранее министр финансов призвал украинцев рассчитываться картами и не поддаваться на "панический" курс валюты.