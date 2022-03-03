ЕИБ готовит Украине пакет экстренной поддержки на €2 млрд

ЕИБ обещает Украине помочь восстановить то, что русская армия разрушает.
Европейский инвестиционный банк готовит пакет поддержки Украины на сумму 2 миллиарда евро, из которых 700 миллионов евро будут направлены на немедленную поддержку ликвидности, а 1,3 миллиарда – на нужды критической инфраструктуры.
Об этом пишет Reuters.
"На внеочередном заседании совета в пятницу утром, 4 марта, это будет обсуждено и окончательно принято", – сказал глава ЕИБ Вернер Хойер.
По его словам, поддержка ликвидности от "Пакета солидарности для Украины" будет производиться путем перенаправления существующих кредитных линий, а после одобрения в пятницу деньги поступят на счета Украины в течение 3 дней.
1,3 млрд евро пойдут на сферы транспорта, энергетики, городского развития и цифровые проекты.
"Это можно сделать очень быстро, как только украинские власти смогут подписать изменения в существующие контракты. Мы поможем восстановить то, что российская армия разрушает, и поможем создать новую критически важную экономическую и социальную инфраструктуру", — заверил Хойер.
Напомним, что Украина заблокировала все российские и белорусские банковские карты.
Ранее министр финансов призвал украинцев рассчитываться картами и не поддаваться на "панический" курс валюты.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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