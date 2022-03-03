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ЕИБ готовит Украине пакет экстренной поддержки на €2 млрд

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ЕИБ готовит Украине пакет экстренной поддержки на €2 млрд

pixabay.com

ЕИБ обещает Украине помочь восстановить то, что русская армия разрушает.

Европейский инвестиционный банк готовит пакет поддержки Украины на сумму 2 миллиарда евро, из которых 700 миллионов евро будут направлены на немедленную поддержку ликвидности, а 1,3 миллиарда – на нужды критической инфраструктуры.

Об этом пишет Reuters.

"На внеочередном заседании совета в пятницу утром, 4 марта, это будет обсуждено и окончательно принято", – сказал глава ЕИБ Вернер Хойер.

По его словам, поддержка ликвидности от "Пакета солидарности для Украины" будет производиться путем перенаправления существующих кредитных линий, а после одобрения в пятницу деньги поступят на счета Украины в течение 3 дней.

1,3 млрд евро пойдут на сферы транспорта, энергетики, городского развития и цифровые проекты.

"Это можно сделать очень быстро, как только украинские власти смогут подписать изменения в существующие контракты. Мы поможем восстановить то, что российская армия разрушает, и поможем создать новую критически важную экономическую и социальную инфраструктуру", — заверил Хойер.

Напомним, что Украина заблокировала все российские и белорусские банковские карты.

Ранее министр финансов призвал украинцев рассчитываться картами и не поддаваться на "панический" курс валюты.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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