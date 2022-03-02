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Україна заблокувала всі російські та білоруські банківські картки

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Україна заблокувала всі російські та білоруські банківські картки

УНІАН

Платіжні картки на території України перетворилися на звичайний пластик.

Відтепер на території України не працюють платіжні картки усіх банків Росії та Білорусі.

Відповідні санкції застосував Національний банк України.

Від 1 березня 2022 року на території України заборонено:

  • зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Росії та Білорусі;
  • приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Росії та Білорусі (включно з переказами, здійсненням розрахунків та видачею готівки).

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їхніх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Нагадаємо, що НБУ також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Росії.

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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