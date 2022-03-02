Україна заблокувала всі російські та білоруські банківські картки

Платіжні картки на території України перетворилися на звичайний пластик.

Відтепер на території України не працюють платіжні картки усіх банків Росії та Білорусі.

Відповідні санкції застосував Національний банк України.

Від 1 березня 2022 року на території України заборонено:

зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Росії та Білорусі;

приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Росії та Білорусі (включно з переказами, здійсненням розрахунків та видачею готівки).

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їхніх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Нагадаємо, що НБУ також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Росії.