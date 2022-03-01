На підтримку оборони: Австралія виділить $50 млн Україні

Австралія також надасть гуманітарну допомогу країні.

Уряд Австралії виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виділимо $50 млн на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Нагадаємо, Австралія профінансує летальну зброю для України через партнерів по НАТО.

Уряд Австралії запроваджує економічні санкції проти восьми росіян і банків.

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