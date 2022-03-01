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На підтримку оборони: Австралія виділить $50 млн Україні

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На підтримку оборони: Австралія виділить $50 млн Україні

Associated Press

Австралія також надасть гуманітарну допомогу країні.

Уряд Австралії виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виділимо $50 млн на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Нагадаємо, Австралія профінансує летальну зброю для України через партнерів по НАТО. 

Уряд Австралії запроваджує економічні санкції проти восьми росіян і банків. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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