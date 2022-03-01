ЄС розпочав процедуру розгляду заявки України на членство

Євросоюз офіційно зареєстрував українську заявку на членство.

Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в ЄС.

Про це розповів представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

Він вручив підписану президентом Зеленським заявку України на членство в Євросоюзі постійному представнику ЄС Франції, що головує в раді ЄС, Філіпу Леглізу-Коста.

"Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато", — зазначив дипломат.

Вручив підписану Президентом України @ZelenskyyUa заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста.

Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато. #UkraineIsEU #EUisUkraine pic.twitter.com/0x41FbOfBj — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.