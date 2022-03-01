Понад 20 міжнародних провайдерів вимкнули російські новинні телеканали

26 лютого 1+1 media спільно з провідними медіагрупами України ініціювала вимкнення російських новинних телеканалів на міжнародному ринку, відправивши відповідного відкритого листа ключовим телевізійним та OTT-провайдерам.

На запит уже відгукнулося більше 20 локальних провайдерів з Польщі, Австралії, Словаччини, Чехії, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Болгарії, Німеччини, а також представники міжнародних корпорацій, які з 26 лютого почали вимикати пропагандистські канали на супутнику, в кабельних мережах, OTT-платформах та на інших ресурсах.

Натомість багато провайдерів на своїх частотах запустили марафон "Єдині новини" - консолідований ефір українських телеканалів, де чесно розповідається про війну та агресію РФ.

"За ці кілька днів ми отримали шалений відгук міжнародної аудиторії. Провайдери готові йти нам на зустріч, вони розуміють всю важливість таких дій і повністю нас підтримують. Станом на сьогодні більше 20 компаній, які мають колосальну аудиторію, відмовилися від трансляції російських ТВ-каналів. З багатьма ми ще в перемовинах і впевнені, що результат буде позитивний. Війна ведеться на кількох фронтах і ми готові наносити непоправних втрат на інформаційному", – коментують в 1+1 media.

Нагадуємо, з 26 лютого канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру "Єдині новини". Для безперебійної подачі інформації медіагрупи мовлять почергово. До спільного ефіру долучаються представники ЗСУ, РНБО, ОП та інших структур, від яких залежить перебіг подій. Телеканали об’єктивно та оперативно надають вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24 на 7 та готові надавати свій ТВ-сигнал провайдерам з усього світу для забезпечення мовлення та висвітлення правдивих подій.

Технічні параметри для мовлення: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC ¾.