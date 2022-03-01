У Харкові обстріляли площу Свободи

Зафіксовано відео вибуху

Центральну площу Харкова - площу Свободи, де розташована головна адміністративна будівля міста, обстріляли із повітря. Стався потужний вибух.

Працює артилерія і відбувається обстріл із повітря. В місті пік тривоги.

Хоча ніч у місті минула спокійна. До того росіяни влучили у тутешню підстанцію "Харківобленерго". Три райони без світла.