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Бразилія введе "гуманітарний паспорт" для українських біженців

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Бразилія введе "гуманітарний паспорт" для українських біженців

Associated Press

Бразильський президент продовжує зберігати нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Бразилія створює "гуманітарний паспорт" для прийому українських біженців.

Про це у понеділок заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, передає CNN. 

За його словами, це необхідно зробити протягом декількох днів, і це є частиною зусиль країни, щоб прийняти всіх біженців з України.

Однак бразильський президент Болсонару продовжує зберігати нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Болсонару також нагадав, що в Бразилії проживає велика українська діаспора.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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