Бразилія введе "гуманітарний паспорт" для українських біженців

Бразильський президент продовжує зберігати нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Бразилія створює "гуманітарний паспорт" для прийому українських біженців.

Про це у понеділок заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, передає CNN.

За його словами, це необхідно зробити протягом декількох днів, і це є частиною зусиль країни, щоб прийняти всіх біженців з України.

Однак бразильський президент Болсонару продовжує зберігати нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Болсонару також нагадав, що в Бразилії проживає велика українська діаспора.

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