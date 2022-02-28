Війна Росії проти України: Бразилія зберігатиме нейтралітет - президент

Президент Бразилії не засуджуватиме Путіна за вторгнення в Україну.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився засудити вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, заявивши, що Бразилія залишиться нейтральною.

За його словами Росія та Україна «практично братні нації».

Про це пише Reuters.

Болсонару нещодавно відхилив заклики США не відвідувати Путіна в Москві напередодні вторгнення, і розлютив західних союзників, заявивши, що він "солідарний з Росією".

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"Ми не прийматимемо чийсь бік, ми продовжуватимемо зберігати нейтралітет і допомагати всім, чим можливо", - сказав Болсонару на пресконференції в Сан-Паулу.

Він заявив, що виступає проти будь-яких санкцій, які можуть мати негативні наслідки для Бразилії, оскільки імпорт російських добрив має вирішальне значення для гігантського сільськогосподарського сектора його країни.

Болсонару вважає, що Путін не здатний на кровопролиття в Україні.

Тим не менш, у суботу Болсонару написав у Twitter, що його уряд не припиняє зусиль з евакуації бразильців з України.

"Я прошу всіх бразильців на спірній території залишатися твердими, виконувати інструкції та повідомляти нам про будь-які інциденти. Я знаю про труднощі, але ми не будемо шкодувати зусиль для їх вирішення", - написав Болсонару у Twitter.

Болсонару заявив, що його уряду наразі вдалося вивести з України близько 70 бразильців.

Нагадаємо, постпред США в ООН звернулася до військових РФ і нагадала, що їх притягнуть до відповідальності за злочини в Україні.

Франція внесе до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції для забезпечення населення України гуманітарною допомогою.