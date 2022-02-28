Російські війська обстріляли аеропорт у Миколаєві

Війська РФ били по аеропорту тричі.

Російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.

Інформацію Суспільне підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Попередньо, війська РФ били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу та на перон. Однак інформація про те, якими ракетами завдавали удари та звідки, відсутня.