У Херсоні в мікрорайоні Шуменський помітили велике скупчення російських солдат 

Окупанти рухаються без техніки.

У Херсоні, в мікрорайоні Шуменський, місцеві жителі побачили велику кількість російських солдат.

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Зі слів очевидців, окупанти пересуваються вулицею Димитрова в бік ринку, орієнтовно до кладовища селища Геологів.

Раніше стало відомо, що вчора розбили колону російської техніки, але Херсон фактично в облозі. Обстріляли село Чорнобаївки, місцеві кажуть, що є пошкоджені будинки.

Херсон фактично оточений, навколо багато російської техніки, окупанти встановлюють там блокпости. Уже є блокпост у Шуменському мікрорайоні міста. Херсонці перекривають дороги чим можуть. Вчора вже до магазинів було важко постачати продукти. Вода, світло є. Комунальні служби працюють. Вчора евакуювали людей з передмістя Херсона поблизу Антонівського мосту.

Наразі там дуже небезпечно, росіяни обстрілюють машини і забирають в людей телефони. Людей села Козацьке та Веселе евакуювали. На мосту поблизу Каховської ГЕС вбито кілька сімей снайперами.