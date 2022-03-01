Роберт Де Ніро про війну Росії з Україною: "Ми маємо щось зробити... щоб зупинити таку агресію"

Актор Роберт Де Ніро висловився про вторгнення Росії до України, виступаючи перед студентами Кембриджського університету.

Він розповів про свою акторську кар'єру, але коли його запитали, що він думає про Україну, сказав: "Ви маєте стати і сказати: "Ви не можете цього робити, це неправильно".

"У світі відбуваються речі, і якщо у вас є голос і ви бачите, що відбувається, ви маєте право щось сказати про це. Ви повинні", — сказав Де Ніро після того, як його запитали про вторгнення Росії в Україну, пише ВВС. "Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні стати і сказати: "Так не можна, це неправильно. Це так просто. Справа навіть не в демократії, а в правильності та неправильності — у правді".

Актор поставив собі запитання, чи спрацюють введені проти Росії санкції.

"Санкції — я не знаю, як це насправді працює, ну, я начебто знаю, але я не знаю, наскільки вони кусаються, які у них зуби — це дійсно мені невідомо. Я боюся, що ця справа триватиме і триватиме, і людям буде все складніше просто дивитися на це. Можливо, люди повинні зайняти сильнішу позицію. І ще, це жахлива річ, про яку потрібно знати, що у нас є ядерна зброя, якою люди загрожують... якщо ви її використаєте, нікого не буде поруч. Я не можу уявити, щоб цей світ був у такому стані", — сказав він.

"Але ми повинні щось зробити... щоб зупинити таку агресію. Демократія — це шлях, яким ми повинні йти, щоб зберегти цей світ у здоровому глузді та врівноваженості", — сказав Де Ніро.

Нагадаємо, раніше шотландський актор Браян Кокс на церемонії SAG Awards 2022 у своїй промові згадав про поточну ситуацію в Україні. Браян Кокс емоційно висловився про конфлікт, який вразив увесь світ. І захопився президентом Зеленським.

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