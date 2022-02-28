"Не мовчи": Катерина Осадча звернулася до Анни Сєдокової

Ведуча закликала співачку не мовчати.

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча через Instagram звернулася до співачки Анни Седокової, яка народилася у Києві.

"Не мовчи! Ти саме в Україні почала свою кар'єру, ти маєшь безліч друзів і не можеш не знати, що відбувається насправді, а своїх підписників годуєш картинками "міру мір". Ні, так не працює більше", — написала Катя.

Instagram Каті Осадчої

Анна Седокова своєю чергою мовчить. У її акаунті лише публікація "Ні війні", коментарі під якою співачка закрила.

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