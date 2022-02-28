"Не мовчи": Катерина Осадча звернулася до Анни Сєдокової

Ведуча закликала співачку не мовчати.
Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча через Instagram звернулася до співачки Анни Седокової, яка народилася у Києві.
"Не мовчи! Ти саме в Україні почала свою кар'єру, ти маєшь безліч друзів і не можеш не знати, що відбувається насправді, а своїх підписників годуєш картинками "міру мір". Ні, так не працює більше", — написала Катя.
Анна Седокова своєю чергою мовчить. У її акаунті лише публікація "Ні війні", коментарі під якою співачка закрила.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета потрапила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Як виглядає київське багатоперхування після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" — ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвалися.