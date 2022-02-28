Актор Браян Кокс під час церемонії в Санта-Моніці захопився Зеленським і сказав, що шокований своїми колегами-акторами з Росії

Актор Браян Кокс під час церемонії в Санта-Моніці захопився Зеленським і сказав, що шокований своїми колегами-акторами з Росії

Промова актора Браяна Кокса на церемонії SAG Awards 2022 викликає захоплення. Шотландський актор, відомий своєю роллю Короля Ліра, назвав українців сміливими, а росіян – боягузами.

Коли акторський склад популярного серіалу "Спадкоємці" вийшов на сцену церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів 2022 року, відзначений нагородою актор Браян Кокс згадав про поточну ситуацію в Україні. Він емоційно згадав українсько-російський конфлікт, який сколихнув увесь світ.

У своїй промові Браян Кокс звернув увагу на те, як дії Росії впливають, зокрема, на акторів та артистів, пише wionews.com.

"Я хотів би додати ще одну річ, яка, я думаю, важлива для мене і, сподіваюся, важлива для вас як акторів, виконавців, письменників та режисерів: це те, що відбувається в Україні. Це справді, справді жахливо. Це особливо жахливо з точки зору того, як це впливає на людей, особливо в нашій професії. "Президент України Володимир Зеленський був коміком. Він був чудовим коміком. І ми повинні поважати це. Прийти до президентства було приголомшливо. Але що мене дійсно засмутило, так це те, що відбувається в Росії з моїми колегами-акторами, актрисами, виконавцями, письменниками та критиками... Їм кажуть, що під страхом державної зради вони ні слова не можуть сказати про Україну... Я гадаю, це жахливо. Я думаю, що ми всі маємо разом виступати за цих людей. Люди в Росії, яким не подобається те, що відбувається, і особливо люди мистецтва. Я думаю, ми повинні приєднатися та сподіватися, що вони зможуть щось змінити. Тому що я вірю, що вони можуть", - сказав Браян.

Крім Браяна Кокса, Майкл Кітон, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі "Допінг", також згадав історію президента Зеленського. "У нас є колега-актор в особі Зеленського, який заслуговує на похвалу за те, що веде цю битву", — сказав він.

Також Френ Дрешер, яка обіймає посаду президентки SAG, розпочала свій виступ із "піднесення молитов" народу України. Свою підтримку нашій країні надали такі зірки, як Леді Гага, Ель Феннінг, Майкл Дуглас.

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